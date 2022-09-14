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    Касым-Жомарт Токаев: Требуются новые подходы в международной торговле и экономическом сотрудничестве

    14 Сентября 2022, 10:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мировая система здравоохранения не смогла эффективно справиться с КВИ. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распространение коронавируса оказало влияние на весь мир - на экономику, социальные отношения. К сожалению, мировая система здравоохранения не смогла эффективно справиться с этой глобальной проблемой», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также отметил, что острая фаза борьбы с этой болезнью привела к росту запретов, в том числе на передвижения и экспорт, а также к ослаблению международных институтов.

    «Учитывая риски новых пандемий, переосмысление новых механизмов сотрудничества требуется в настоящее время как никогда раньше. Требуются новые подходы в международной торговле и экономическом сотрудничестве, а также в поддержке развивающихся стран. Карантинные меры разрушили цепочки поставок и привели к негативным последствиям для туризма, сферы услуг транспорта и прочих секторов хозяйства», - добавил К. Токаев.

    Сегодня в столице Казахстана, во Дворце Независимости, с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

    Главная тема VII Съезда - роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период.

    Особенность религиозного форума - визиты Верховного имама аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба, ашкеназского раввина Израиля Давида Лау, Папы Римского Франциска и др.

    В ходе официального визита Папы Римского в период Съезда пройдет масштабная религиозная месса - основная литургическая служба в латинском обряде Римско-католической церкви. Мессу посетят представители любой религии и конфессии. В молебне примут участие тысячи паломников из разных стран мира.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Религия Экономика Съезд лидеров мировых религий Коронавирус в мире
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