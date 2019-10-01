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    Касым-Жомарт Токаев: Суд ЕАЭС должен полностью выполнить свое предназначение

    1 Октября 2019, 19:28

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Суд Евразийского экономического союза должен полностью выполнить свое предназначение. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского Экономического совета, трансляция которого показана в прямом эфире телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Суд Евразийского экономического союза должен полностью выполнить свое предназначение и реализовать задачи, которые возложены на него, как на независимый орган. Принимаемые заключения имеют консультативный характер. Стороны не всегда принимают во внимание заключение Евразийского суда. Полагаю, необходимо проанализировать действующую практику, и предоставить предложение по укреплению роли Суда Евразийского экономического союза», - сказал Президент Казахстана, выступая на ВЕЭС.

    Вместе с тем, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость устранения барьеров на общем внутреннем рынке.

    «Эту тему мы неоднократно обсуждали, посвятили этому вопросу значительную часть сегодняшнего заседания в узком формате. Мы создали необходимую нормативную базу для свободной торговли. Это - успех. Но на практике желание защитить позиции своих товаропроизводителей на национальных рынках в отдельных случаях превалирует над целями и задачами интеграции. Вводятся различные экспертизы, дополнительные требования на региональном уровне, негласное распоряжение и так далее. Усугубляет ситуацию то, что введение таких ограничений подробно освещается в средствах массовой информации государств-членов, тем самым вызывая недоверие к интеграциям. Согласитесь, такая практика неприемлема и противоречит принципам нашей интеграции, которая требует к себе особого, бережного отношения. Полагаю, комиссия может и должна усилить инструменты мониторинга национальных законодательств, разработать эффективный механизм информирования и разъяснения действующего права внутри Евразийского экономического союза», - подчеркнул К. Токаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана ЕАЭС
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