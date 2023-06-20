Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Германию в сентябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев планирует осенью совершить визит в Германию. Об этом он сообщил в ходе переговоров в расширенном составе с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень позитивно настроен касательно моего следующего визита в Германию в сентябре. Я также признателен за ваше решение посетить Мангистаускую область. Я думаю, что это продемонстрирует наши достижения в бизнес-сотрудничестве и, как я понимаю, вы также собираетесь посетить морской порт. Премьер-Министр будет сопровождать вас в вашей поездке», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также выразил признательность членам германской делегации.

«Также хочу выразить признательность членам вашей делегации, мы рады приветствовать вас в нашей стране», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры.