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    Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Турцию

    15 Марта 2023, 09:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 марта Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

    В рамках визита также планируется встреча Главы государства с Президентом Турции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана
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