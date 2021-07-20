Касым-Жомарт Токаев совершил жертвоприношение онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в первый день священного мусульманского праздника Курбан айт Глава государства совершил жертвоприношение онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.

«Сегодня в священный праздник Курбан айт Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил жертвоприношение онлайн вместе с мусульманской общиной. Мусульмане нашей страны в этом году также в связи с пандемией коронавируса совершают жертвоприношение через сайт qurban2021.kz , созданный ДУМК», - написал Берик Уали в Facebook.

Напомним, сегодня отмечается один из самых главных мусульманских священных праздников – Курбан айт. В этом году он пройдет с 20 по 22 июля.

В прошлом году впервые в Казахстане запустили проект по совершению обряда жертвоприношения онлайн – верующие могли заказать услугу, не выходя из дома. В этом году в специально отведенных местах для жертвоприношения в дни Курбан айта запущено мобильное приложение Ashyq. В частности, к алтарям не допускаются граждане со статусами: «красный» и «желтый», допускаются только граждане со статусами: «синий», «зеленый».

Вчера на рабочем совещании с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акимам не допустить массового скопления людей в местах для жертвоприношения и максимально обеспечить безопасность.

Ранее председатель Духового управления мусульман Казахстана, Верховный Муфтий Наурызбай кажы Таганулы рассказал о том, как в этом году можно осуществить проведение обряда жертвоприношения.

В столице страны – в Нур-Султане согласно постановлению Главного государственного санитарного врача города жителям запретили проведение и участие в массовых мероприятиях, посвящённых празднованию Курбан айта, в том числе на дому. Наряду с этим, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе коллективной молитвы, включая мероприятия на открытом воздухе на территории мечетей.



