Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Касым-Жомарт Токаев совершил жертвоприношение онлайн

    20 Июля 2021, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в первый день священного мусульманского праздника Курбан айт Глава государства совершил жертвоприношение онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.

    «Сегодня в священный праздник Курбан айт Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил жертвоприношение онлайн вместе с мусульманской общиной. Мусульмане нашей страны в этом году также в связи с пандемией коронавируса совершают жертвоприношение через сайт qurban2021.kz , созданный ДУМК», - написал Берик Уали в Facebook.

    Напомним, сегодня отмечается один из самых главных мусульманских священных праздников – Курбан айт. В этом году он пройдет с 20 по 22 июля.

    В прошлом году впервые в Казахстане запустили проект по совершению обряда жертвоприношения онлайн – верующие могли заказать услугу, не выходя из дома. В этом году в специально отведенных местах для жертвоприношения в дни Курбан айта запущено мобильное приложение Ashyq. В частности, к алтарям не допускаются граждане со статусами: «красный» и «желтый», допускаются только граждане со статусами: «синий», «зеленый».

    Вчера на рабочем совещании с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акимам не допустить массового скопления людей в местах для жертвоприношения и максимально обеспечить безопасность.

    Ранее председатель Духового управления мусульман Казахстана, Верховный Муфтий Наурызбай кажы Таганулы рассказал о том, как в этом году можно осуществить проведение обряда жертвоприношения.

    В столице страны – в Нур-Султане согласно постановлению Главного государственного санитарного врача города жителям запретили проведение и участие в массовых мероприятиях, посвящённых празднованию Курбан айта, в том числе на дому. Наряду с этим, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе коллективной молитвы, включая мероприятия на открытом воздухе на территории мечетей.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял участие во второй встрече глав государств ЦА и ЕС
    Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане Региональный климатический саммит
    Казахстан готов предоставить преференции европейским партнерам - Президент РК
    Касым-Жомарт Токаев призвал европейских партнеров принять участие в развитии портов Каспийского моря
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча