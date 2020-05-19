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    Касым-Жомарт Токаев: Следует на практике обеспечить движение товаров без барьеров в ЕАЭС

    19 Мая 2020, 17:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О плане развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года высказался Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал Касым-Жомарт Токаев, в апреле по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко было проведено рабочее заседание Высшего совета в новом формате.

    «Проект повестки дня в узком составе включает важный вопрос для будущего нашей интеграции – о стратегических направлениях развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. В целом, поддерживая идею его принятия, тем не менее, полагаю, что существуют некоторые вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения и проработки. Учитывая особую важность данного документа, который закладывает основные контуры интеграции на годы вперед, видится целесообразным обсудить его дополнительно и принять его в ходе очной встречи, рано или поздно мы ведь увидимся друг с другом», - сказал Президент Казахстана в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    «Крайне важным считаю завершить строительство мощного фундамента для движения вперед. То есть, следует на практике обеспечить движение товаров без барьеров и ограничений, строить единый рынок услуг, в согласованных сторонами секторах, готовиться к общему энергетическому и финансовому рынкам. Безусловно, сотрудничество между нашими странами многогранно. И оно затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений», - заявил Глава государства.

    По словам Президента, рассмотрение озвученных вопросов в пятистороннем формате с привлечением Евразийской экономической комиссии может затруднить их практическую реализацию.

    «Включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование, наука, в сферу компетенций ЕЭК, может существенно поменять ее экономическую направленность. Другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года. Поэтому считаю, что по данным направлениям следует двигаться в пределах того, что заложено в проекте стратегических направлений, то есть рассматривать их как отрасль экономики, без искусственного расширения и углубления в дальнейшем», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана ЕАЭС
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