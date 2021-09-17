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    Касым-Жомарт Токаев: ШОС была, есть и будет абсолютно открытой структурой

    17 Сентября 2021, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев поблагодарил руководство Таджикистана за организацию саммита и остановился на роли ШОС.

    «Текущий год является знаковым для нашей организации. 20 лет назад был сделан исторический шаг - принята декларация о создании ШОС. Основанная в начале XXI века, Шанхайская организация сотрудничества продемонстрировала всему миру нашу коллективную волю к эффективному сотрудничеству во имя безопасности, развития и процветания народов Евразийского пространства. Благодаря общим усилиям, ШОС стала самым успешным и авторитетным региональным объединением в мире», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании.

    «В зоне ответственности ШОС сосредоточены огромные демографические, финансовые, сырьевые ресурсы, а также мощный технологический потенциал. Сформирована солидная нормативно-правовая база. Созданы эффективные механизмы взаимодействия на всех уровнях. Активно расширяются международные контакты организации», - добавил Глава государства.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, присоединение Индии и Пакистана, несомненно, усилило ШОС, придало ее деятельности подлинно трансевразийский характер.

    «Решение о начале процедуры приема Ирана в полноправные члены, а также предоставление статуса партнеров по диалогу Египту, Саудовской Аравии и Катару, придают организации новое важно измерение - ближневосточное. Все это подтверждает актуальность и уникальность шанхайского духа сотрудничества. Это коллективный дух народов, который отрицает право сильного, выступает за равноправное сотрудничество и эффективное взаимодействие по всем актуальным вопросам глобальной повестки дня. Этот дух единства сплачивает страны, придерживающиеся разных моделей развития и разных взглядов по основным вопросам мироустройства. Он позволяет вместе работать ради общего блага и выступать против навязывания искусственных стандартов и критериев вопреки историческим и политическим традициям народов, их образу жизни и менталитету. При этом ШОС была, есть и будет абсолютно открытой и транспарентной структурой, деятельность которой не направлена против интересов других стран и блоков. Теперь ШОС вступает в качественный новый этап своего развития», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси и поздравил его с победой на недавних выборах.

    Напомним, 16-17 сентября Президент Казахстана принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе (Таджикистан).

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ШОС Президент Казахстана
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