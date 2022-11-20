Касым-Жомарт Токаев: Сегодня очень важный исторический день

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Касым-Жомарт Токаев проголосовал на избирательном участке №59, расположенном в столичном Дворце школьников и сказал, что сегодня важный исторический день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, поздравляю вас всех! Это очень важный исторический день. Наша страна активно голосует за свое светлое будущее. Думаю, что все будет хорошо.

Действительно, этот год был нелегким. Но, народ сплотился и преодолел трудности. Теперь перед нами стоят очень масштабные цели и задачи», – сказал Президент после голосования представителям СМИ.

По словам председателя избирательного участка Кымбат Мукановой, здесь зарегистрированы 2 627 человек, на данный момент успели проголосовать 209 избирателей.

Кандидатуру Касым-Жомарта Токаева выдвинули в качестве народной коалиции, несколько политических партий и республиканских общественных объединений.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в Президенты РК 12 октября.

Представители Республиканского общественного штаба по поддержке К.Токаева посетили все регионы страны.





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