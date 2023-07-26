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    Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана непозволительными провокациями

    26 Июля 2023, 14:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Казахстан является инициатором проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий. По мнению Главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий. Свое веское слово по этому поводу должна сказать и Генеральная Ассамблея ООН.

    Как сообщалось, в Копенгагене перед зданием посольства Ирака в Дании проведена акция по сожжению копии Корана.

    Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую любые акты по осквернению священных книг и признающая подобные действия нарушением норм международного права.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Религия
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