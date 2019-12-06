Касым-Жомарт Токаев: С Украиной нас связывают традиционные узы дружбы и сотрудничества

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Украину связывают традиционные узы дружбы и сотрудничества. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш Первый Президент выразил свою добрую волю, предложил посреднические усилия на территории Казахстана, но, конечно же, мы полагаем, что проблематика Украины, прежде всего, должна решаться в Нормандском формате», - сказал Глава государства, отвечая на вопрос о возможности посредничества в организации российско-украинского саммита.

Встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится 9 декабря в Париже.

«Мы желаем успехов («нормандской четверке» - прим. авт.), потому что с Украиной нас связывают традиционные узы дружбы и сотрудничества. Мы с большой симпатией относимся к украинскому народу, считаем, что этот народ достоин спокойной и благополучной жизни», - заключил Президент Казахстана.