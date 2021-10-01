Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Восточно-Казахстанскую область

    1 Октября 2021, 14:17

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Восточно-Казахстанскую область. Глава государства проинспектирует инфраструктуру промышленного объекта и даст официальный старт работе второй обогатительной фабрики на базе предприятия. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    « Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Восточно-Казахстанскую область.

    Цель поездки заключается в ознакомлении с итогами проекта расширения Актогайского горно-обогатительного комплекса. Глава государства проинспектирует инфраструктуру промышленного объекта и даст официальный старт работе второй обогатительной фабрики на базе предприятия», - написал Берик Уали.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Восточно-Казахстанская область Промышленность Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Совместное заявление президентов Казахстана и Германии для представителей СМИ
    Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии – президент Германии
    Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан
    Казахстан готов принять активное участие в дипломатическом разрешении споров – Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу