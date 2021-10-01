Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Восточно-Казахстанскую область

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Восточно-Казахстанскую область. Глава государства проинспектирует инфраструктуру промышленного объекта и даст официальный старт работе второй обогатительной фабрики на базе предприятия. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

« Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Восточно-Казахстанскую область.

Цель поездки заключается в ознакомлении с итогами проекта расширения Актогайского горно-обогатительного комплекса. Глава государства проинспектирует инфраструктуру промышленного объекта и даст официальный старт работе второй обогатительной фабрики на базе предприятия», - написал Берик Уали.