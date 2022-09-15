НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».
В аэропорту Главу государства встретил Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.
Ранее сообщалось, что по итогам саммита планируется принятие ряда документов. В Узбекистане Глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.
С 14 по 17 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Фото: t.me/bort_01