Касым-Жомарт Токаев: С Президентом Таджикистана договорились продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе переговоров с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном договорились продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства. Об этом сообщил на своей странице в сети Twitter Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Провел плодотворные переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Договорились продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства, определили приоритетные направления дальнейшего политического и торгово-экономического сотрудничества», - написал Глава государства.

«В ходе переговоров особо отметили актуальность укрепления стабильности и безопасности в Центральной Азии, развития регионального диалога, в том числе на уровне Консультативных встреч глав пяти государств. Также обсудили взаимодействие в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА», - резюмировал Президент РК.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.

В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.