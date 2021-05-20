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    Касым-Жомарт Токаев: С Президентом Таджикистана договорились продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства

    20 Мая 2021, 20:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе переговоров с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном договорились продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства. Об этом сообщил на своей странице в сети Twitter Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

    «Провел плодотворные переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Договорились продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства, определили приоритетные направления дальнейшего политического и торгово-экономического сотрудничества», - написал Глава государства.

    «В ходе переговоров особо отметили актуальность укрепления стабильности и безопасности в Центральной Азии, развития регионального диалога, в том числе на уровне Консультативных встреч глав пяти государств. Также обсудили взаимодействие в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА», - резюмировал Президент РК.

    Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.

    В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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