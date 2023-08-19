Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Вьетнам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По приглашению Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе переговоров с высшим руководством Вьетнама будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама.