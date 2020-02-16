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    Касым-Жомарт Токаев: Роль Центральной Азии в глобальной геополитике будет только возрастать

    16 Февраля 2020, 03:08

    МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял участие в обсуждении ситуации в Центральной Азии на Мюнхенской конференции по безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства выступил на панельной сессии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности на тему «География имеет значение: Беседа о Центральной Азии». В качестве спикера в дискуссии также участвовал Президент Афганистана Ашраф Гани. Модерировал мероприятие американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Натан Хаас.

    Мероприятие прошло в формате живой дискуссии, где спикеры, отвечая на вопросы модератора, поделились своим видением решения проблем безопасности в Центральной Азии.

    Говоря о роли региона, Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что его место в глобальной геополитике будет только возрастать.

    Президент проинформировал участников форума о внешнеполитических приоритетах Казахстана, взаимоотношениях нашей страны с Россией, Китаем, ЕС, США, а также с Афганистаном.

    Отдельной темой в обсуждении стали вопросы обеспечения региональной безопасности. Глава государства рассказал о мерах по борьбе с наркотрафиком и вкладе Казахстана в противодействие терроризму, подробно остановившись на итогах операций «Жусан» и «Русафа».

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомил аудиторию с приоритетами своего президентства, основными направлениями политических и экономических реформ. В данном контексте Президент подчеркнул, что уделяет исключительно важное значение диверсификации экономики, развитию инноваций и цифровизации.

    В завершение сессии Глава государства ответил на вопросы аудитории.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Президент Казахстана Германия
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