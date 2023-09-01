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    Касым-Жомарт Токаев реорганизовал структуру Администрации Президента

    1 Сентября 2023, 15:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о реорганизации структуры Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации Президента войдут:

    ▪ руководитель Администрации Президента;

    ▪ секретарь Совета безопасности;

    ▪ начальник Канцелярии Президента;

    ▪ помощники Президента;

    ▪ советники Президента;

    ▪ отделы Администрации Президента.

    Согласно Указу учреждаются должности помощников Президента:

    – по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

    – по экономическим вопросам;

    – по международным вопросам;

    – по правовым вопросам;

    – по вопросам науки и инноваций.

    Должности заместителей руководителя Администрации Президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела Администрации Президента.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Акорда Администрация Президента РК
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