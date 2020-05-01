Касым-Жомарт Токаев рассказал об участии своего отца в войне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал об участии своего отца Кемеля Токаева в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мой отец прошел испытания на мужество и стойкость, он многое перенес на войне, прошел через ее страшные жернова, смог преодолеть страхи и горести. Но отец, как и другие фронтовики, не любил рассказывать о войне и тем более о своих подвигах и наградах. О своих переживаниях, потерях, первой встрече с противником, храбрости солдат, их героизме и огромном желании вернуться домой с победой, отец рассказал в своей автобиографической книге «Солдат ушел на войну». У отца с самого детства была необыкновенная тяга к знаниям, особенно к казахскому языку и литературе», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Мир».

По словам Главы государства, его отец после окончания войны, в военной форме, на костылях поступил на 1 курс филологического факультета Казахского государственного университета в Алматы.

«Затем пошел работать журналистом, занялся писательским трудом, а через годы к нему пришли заслуженные признание и слава. Он считается основоположником детективного жанра в казахской литературе. Недавно я узнал, что в Омске, где в феврале и июне 1945 года он проходил лечение после тяжелого ранения, на фасаде госпитале ветеранам войны установлена мемориальная доска, посвященная моему отцу. Я благодарен властям Омской области и города за память о моем отце и в целом о ветеранах войны», - заключил Касым-Жомарт Токаев.



