Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Сердара Бердымухамедова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, завершившего свой государственный визит в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».





Вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Это первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан.

Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде. В рамках госвизита Президента Туркменистана в Казахстан подписано 14 документов. Также главы государств сделали совместное заявление.









Фото: t.me/bort_01



