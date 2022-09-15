Касым-Жомарт Токаев проводил Папу Римского Франциска в аэропорту столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный визит Папы Римского Франциска в Казахстан завершился. Касым-Жомарт Токаев лично проводил Папу Римского Франциска в столичном аэропорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В память о пребывании на гостеприимной казахской земле Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому домбру.

«Казахский народ особенно благодарен Вам за то, что Вы очень тепло высказывались о нашей культуре, в частности, говорили о домбре. Сейчас все издания, средства массовой информации цитируют Ваши слова. Все говорят, что самым лучшим пропагандистом казахской культуры, и, в частности, нашего национального инструмента домбры, является именно Папа Римский. Сейчас это очень популярно среди молодежи и детей. После Ваших слов, думаю, интерес к домбре будет проявлен не только в Казахстане, но и за его пределами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.









Сегодня в Нур-Султане завершил работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на мероприятии. Специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Декларация состоит из 35 пунктов. Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.

Ранее Папа Римский Франциск поделился мыслями о казахстанском флаге.

Фото: akorda.kz



