Касым-Жомарт Токаев проводил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим государственный визит в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президент Казахстана и Таджикистана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между странами и ряд других документов. По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили перед представителями средств массовой информации и сделали совместное заявление. Также была опубликована Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.