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Касым-Жомарт Токаев проводил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Мая 2023, 18:50
Касым-Жомарт Токаев проводил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим государственный визит в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



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Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президент Казахстана и Таджикистана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между странами и ряд других документов. По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили перед представителями средств массовой информации и сделали совместное заявление. Также была опубликована Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.
Президент Казахстана   Акорда   Таджикистан   Видео   Токаев Касым-Жомарт  
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