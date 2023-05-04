Касым-Жомарт Токаев проводил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим государственный визит в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.





