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    Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам

    22 Июня 2023, 18:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мероприятие началось с обсуждения ключевых вызовов социально-экономического развития страны. О результатах проведенного анализа доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Выслушав доклад, Президент подчеркнул необходимость реализации экономических и правовых преобразований наряду с политическими реформами. Правительству и Агентству по стратегическому планированию и реформам поручено учесть результаты сегодняшнего обсуждения при разработке Национального плана развития Казахстана до 2029 года.

    Большое внимание в ходе заседания было уделено мерам по развитию энергетической отрасли и эффективной тарифной политики. О работе в этом направлении доложили министр энергетики Алмасадам Саткалиев и министр национальной экономики Алибек Куантыров. Глава государства отметил, что эффективная и своевременная реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции» является ключевой задачей всего Правительства.

    Еще одной важной проблемой, требующей внимания, Касым-Жомарт Токаев назвал неукомплектованность квалифицированным персоналом объектов теплоэнергетики и энергосистемы. Поручено решить проблему текучести кадров безотлагательно.

    На заседании также был рассмотрен вопрос разработки национальных проектов. Глава государства указал на необходимость своевременной и качественной реализации двух нацпроектов: «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения».

    О новом национальном проекте «Доступный интернет» доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Комментируя выступления министра, Президент подчеркнул, что результатом данного национального проекта должен стать доступный и качественный интернет для всех.

    На заседании также был рассмотрен вопрос комплексного развитии инфраструктуры здравоохранения. Докладчиком по этой теме выступила министр здравоохранения Ажар Гиният. Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность эффективной реализации программы и максимального использования казахстанского содержания.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Акорда
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