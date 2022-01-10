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    Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба

    10 Января 2022, 12:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту доложили, что правоохранительные органы и Вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране. В целях проверки лиц и транспорта, а также осуществления контроля за стратегическими объектами по периметрам населенных пунктов выставлены 93 блокпоста.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что факты неподчинения законным требованиям сил правопорядка и нападения на особо важные и стратегические объекты жестко пресекаются. В Алматы в ходе отработок рынков «Барлық» и «Алтын Орда» задержаны 207 человек. У них изъяты 5 угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты.

    В столице проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых обеспечиваются подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование. В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тысячи лиц.

    Главе государства было доложено, что в настоящее время основные усилия направлены на проведение оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию террористов.

    Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране, а также усилить информационное сопровождение данной деятельности.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ОДКБ Президент Казахстана Акорда
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