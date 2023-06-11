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    Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в области Абай

    11 Июня 2023, 17:16

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В очередной раз мы столкнулись с беспощадной стихией. К сожалению, в борьбе с ней погибли люди. Мы потеряли 14 человек. Только что был очень тяжелый разговор с их родственниками. Они высказали совершенно справедливые нарекания, жалобы в адрес Правительства. Они героически, с достоинством выполняли служебный долг. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Заседание оперативного штаба началось с минуты молчания в память по погибшим в результате масштабных пожаров.

    «Предстоит провести большую работу. В этой сфере накопилось очень много нерешенных проблем. Основная задача на сегодняшний день – провести работу качественно», - отметил Глава государства.

    Прежде всего, по его словам, необходимо работать над предотвращением таких масштабных бедствий, а при возникновении чрезвычайных ситуаций все соответствующие мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне.

    «В нашей ситуации была проявлена профессиональная халатность, абсолютное равнодушие к судьбам людей. Сейчас я в этом еще раз убедился. Тогда как в настоящее время работа не организована на качественном уровне и в правильном направлении. Это нужно признать. Одним словом, предстоит кардинально улучшить работу в этой сфере. Министерство, его руководители халатно относятся к выполнению своих обязанностей. Не знают, что делать, не принимают оперативных решений. Поэтому и происходят подобные трагедии», - заявил Президент.

    «Как вы знаете, вчера мною принято решение о смене руководителя МЧС. Новым министром назначен генерал-майор Шарипханов Сырым Дюйсенгазиевич, который уже приступил к работе. Он имеет опыт и необходимые знания по ликвидации чрезвычайных ситуаций», - сообщил Глава государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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