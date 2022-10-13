Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Председателя КНР Ван Цишанем

    13 Октября 2022, 10:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время беседы Президент отметил, что участие Китая на таком высоком уровне в работе Саммита СВМДА внесет весомый вклад в дело укрепления доверительного партнерства во имя мира, стабильности и безопасности на нашем огромном континенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев выразил признательность китайской стороне за поддержку инициативы Казахстана по трансформации Совещания в полноценную международную организацию.

    Участники встречи обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в прошлом месяце государственного визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан.

    Ван Цишань передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия Председателя КНР Си Цзиньпина и отметил, что двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном динамично развиваются в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах, промышленной кооперации и цифровизации.

    Ван Цишань подчеркнул, что взаимоотношения между странами развиваются в духе вечной дружбы и взаимного доверия. По словам главы китайской делегации, договоренности, достигнутые в ходе визита Си Цзиньпина в Казахстан, успешно выполняются.

    Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

    Ранее сообщалось, что в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.

    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Акорда Китай Видео Сотрудничество Политика СВМДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области
    Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
    Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
    Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров