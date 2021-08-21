Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Москве, провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по проблемам региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане, а также по вопросам казахстанско-российского сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

Глава нашего государства поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву.

– Действительно, наши контакты никогда не прерывались. Даже в условиях пандемии мы работали в режиме онлайн, говорили по телефону. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, – считает Касым-Жомарт Токаев.





Президент Казахстана высоко оценил состояние двусторонних отношений по всему спектру взаимодействия.

– Казахстан и Россия являются союзниками. Мы постоянно работаем по всем вопросам, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности, тем более, вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, – заявил Глава государства.

Владимир Путин отметил тесные связи между двумя странами.

– У нас контакты не прерываются, они находятся в постоянном режиме, на очень высоком уровне и по всем направлениям. Это и парламентское измерение, и правительственное. Совсем недавно у Вас был Председатель нашего Правительства, он провел большую работу, подробно доложил мне обо всех встречах. Несмотря на пандемию, за 1 полугодие текущего года наш товарооборот вырос более чем на 33 процента. Мы активно сотрудничаем в международных организациях, включая ШОС, ЕАЭС. По всем направлениям есть хорошее продвижение вперед. Наши союзнические отношения укрепляются, приобретают все новые и новые качества, – сказал Президент России.





Касым-Жомарт Токаев поддержал необходимость укрепления двусторонних торгово-экономических связей и межрегиональных контактов.

– Вы только что привели абсолютно корректную цифру роста двустороннего оборота. Надо сказать, что наши сопредельные регионы дают 70 процентов данного товарооборота. Мы запланировали с Вами встречу Форума приграничных регионов. Надеюсь, что она состоится в октябре, если не в личном формате, то, возможно, в режиме онлайн. Люди ждут, это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям, – заметил Глава нашего государства.

Президент России, в свою очередь, особо остановился на актуальности проблематики, связанной с глобальной и региональной безопасностью.

– Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов – вопрос безопасности. Особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы. Ну а потом у нас еще и работа в рамках ШОС и ОДКБ в плановом порядке в сентябре, – сказал Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев также указал на важность взаимодействия двух государств в контексте возникающих вызовов и угроз.

– Действительно, мы постоянно координируем нашу политику в отношении проблемы безопасности, и эта проблема становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане. Я хотел бы сегодня выслушать Вашу точку зрения на происходящее в этой многострадальной стране с тем, чтобы согласованно, с общих позиций проводить нашу политику, – подчеркнул Президент Казахстана.

Напомним, в Москве состоялись двусторонние переговоры Главы государства с Президентом России.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом.



