+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 26 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным

21 Августа 2021 19:40
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Москве, провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Три золотых медали завоевал Казахстан на чемпионате Европы по ММА
Двусторонние переговоры Главы государства с Президентом России начались в Кремле Встреча Уполномоченных по правам человека РК и РФ: дискриминация по языковому признаку - грубейшее нарушение прав человека Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по проблемам региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане, а также по вопросам казахстанско-российского сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

Глава нашего государства поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву.

– Действительно, наши контакты никогда не прерывались. Даже в условиях пандемии мы работали в режиме онлайн, говорили по телефону. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, – считает Касым-Жомарт Токаев.




Президент Казахстана высоко оценил состояние двусторонних отношений по всему спектру взаимодействия.

– Казахстан и Россия являются союзниками. Мы постоянно работаем по всем вопросам, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности, тем более, вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, – заявил Глава государства.

Владимир Путин отметил тесные связи между двумя странами.

– У нас контакты не прерываются, они находятся в постоянном режиме, на очень высоком уровне и по всем направлениям. Это и парламентское измерение, и правительственное. Совсем недавно у Вас был Председатель нашего Правительства, он провел большую работу, подробно доложил мне обо всех встречах. Несмотря на пандемию, за 1 полугодие текущего года наш товарооборот вырос более чем на 33 процента. Мы активно сотрудничаем в международных организациях, включая ШОС, ЕАЭС. По всем направлениям есть хорошее продвижение вперед. Наши союзнические отношения укрепляются, приобретают все новые и новые качества, – сказал Президент России.




Касым-Жомарт Токаев поддержал необходимость укрепления двусторонних торгово-экономических связей и межрегиональных контактов.

– Вы только что привели абсолютно корректную цифру роста двустороннего оборота. Надо сказать, что наши сопредельные регионы дают 70 процентов данного товарооборота. Мы запланировали с Вами встречу Форума приграничных регионов. Надеюсь, что она состоится в октябре, если не в личном формате, то, возможно, в режиме онлайн. Люди ждут, это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям, – заметил Глава нашего государства.

Президент России, в свою очередь, особо остановился на актуальности проблематики, связанной с глобальной и региональной безопасностью.

– Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов – вопрос безопасности. Особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы. Ну а потом у нас еще и работа в рамках ШОС и ОДКБ в плановом порядке в сентябре, – сказал Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев также указал на важность взаимодействия двух государств в контексте возникающих вызовов и угроз.

– Действительно, мы постоянно координируем нашу политику в отношении проблемы безопасности, и эта проблема становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане. Я хотел бы сегодня выслушать Вашу точку зрения на происходящее в этой многострадальной стране с тем, чтобы согласованно, с общих позиций проводить нашу политику, – подчеркнул Президент Казахстана.

Напомним, в Москве состоялись двусторонние переговоры Главы государства с Президентом России.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Акорда   #Россия   #Политика  
Поделиться:
Новости по теме
Три золотых медали завоевал Казахстан на чемпионате Европы по ММА
Двусторонние переговоры Главы государства с Президентом России начались в Кремле
Встреча Уполномоченных по правам человека РК и РФ: дискриминация по языковому признаку - грубейшее нарушение прав человека
Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом
Популярное
1 Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq
2 Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
3 Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
4 В прямом эфире пройдет седьмой розыгрыш ценных призов для вакцинированных в Нур-Султане
5 Второй номер Call-центра скорой помощи ввели в Жамбылской области
6 Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом
Разработчик сообщил, что беременные хорошо переносят вакцинацию "Спутником V"
Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
В прямом эфире пройдет седьмой розыгрыш ценных призов для вакцинированных в Нур-Султане
Второй номер Call-центра скорой помощи ввели в Жамбылской области
Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив