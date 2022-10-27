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    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Шавкатом Мирзиёевым

    27 Октября 2022, 19:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства.

    Собеседники также обменялись мнениями по итогам встречи глав государств Центральной Азии с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Глава нашего государства поблагодарил лидера Узбекистана за участие на встрече и содержательное выступление.

    В свою очередь, Шавкат Мирзиёев высоко оценил проведение данной встречи и поблагодарил Президента Казахстана за организацию мероприятия. Он отметил, что участникам встречи удалось обсудить наиболее актуальные проблемы региона и пути их решения.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Узбекистан
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