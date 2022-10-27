Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Шавкатом Мирзиёевым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства.

Собеседники также обменялись мнениями по итогам встречи глав государств Центральной Азии с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Глава нашего государства поблагодарил лидера Узбекистана за участие на встрече и содержательное выступление.

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев высоко оценил проведение данной встречи и поблагодарил Президента Казахстана за организацию мероприятия. Он отметил, что участникам встречи удалось обсудить наиболее актуальные проблемы региона и пути их решения.