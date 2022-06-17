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    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Рустамом Миннихановым

    17 Июня 2022, 12:03

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Программа визита Главы государства в Санкт-Петербург началась со встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники в дружественной атмосфере обсудили перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов на территории Казахстана в ключевых секторах экономики, а также встраиванию казахстанских заводов в производственные цепочки предприятий Российской Федерации.

    В ходе встречи также был рассмотрен ход имплементации совместных проектов с компаниями «КАМАЗ» и «Татнефть», руководители которых также присутствовали на встрече.

    Приветствуя Рустама Минниханова, Глава государства с теплотой вспомнил свой насыщенный визит в Татарстан, итоги которого позволили придать серьезный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества.

    «Я наблюдаю за тем, как достигаются наши договоренности и как они реализуются. Можно сказать, что все находится под контролем», — сказал Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие казахско-татарских отношений, которые занимают важное место в многогранных отношениях Казахстана с Российской Федерацией.

    По итогам 2021 года, взаимный товарооборот с Республикой составил 423 млн долларов, а за четыре месяца этого года – 143 млн долларов. Успешно реализуются крупные проекты в сфере машиностроения. Хорошие возможности для расширения сотрудничества предлагает Межрегиональный форум Казахстана и России.

    В свою очередь Рустам Минниханов выразил Касым-Жомарту Токаеву искреннюю признательность за возможность встречи на полях ПМЭФ и поблагодарил его за оказываемую татарстанским компаниям поддержку во взаимодействии с казахстанскими партнерами.

    «Хотелось бы быть полезным, чтобы компании из Казахстана имели возможность захода на российский рынок через Татарстан. Мы готовы организовать полную поддержку и оказать содействие», — заверил Президент Татарстана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Акорда Россия Татарстан
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