Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Рустамом Миннихановым

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - После завершения осмотра Казанского Кремля Глава государства провел встречу с Президентом Республики Татарстан. Перед встречей он оставил запись в Книге почетных гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов обсудили пути расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана поблагодарил Рустама Минниханова за приглашение посетить Татарстан, славящийся своей тысячелетней историей, богатейшим культурным наследием.

«Я очень рад своему пребыванию здесь в качестве руководителя Казахстана. Я встречался с Вами несколько раз в нашей стране. Мы говорили о многих вещах, и, конечно же, о том, чтобы развивать и укреплять сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном. У нас очень серьезные проекты в нашем двустороннем сотрудничестве. Поэтому думаю, что эти проекты, безусловно, найдут свое воплощение, коль скоро имеется политическая воля руководителей и Казахстана, и Татарстана», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанский лидер проинформировал Рустама Минниханова о состоявшихся вчера продуктивных переговорах с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Очень доволен их содержанием, результатами этой встречи. Мы, естественно, говорили о том, что Казахстан будет развивать свое сотрудничество с Татарстаном как с субъектом Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на пресс-конференции особо выделил Татарстан как один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации и приветствовал мое решение посетить республику с рабочим визитом», — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил важность развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Татарстаном.

«Действительно, между нашими странами имеются связи, которые уходят вглубь истории. По сути дела, наша история — общая. Я интересуюсь историческими моментами, читаю статьи, книги по истории. И каждый раз убеждаюсь и даже удивляюсь, насколько глубоки и интегрированы в историческом плане наши связи. Полностью согласен с Вашим мнением, что культурно-гуманитарное сотрудничество должно развиваться. Во всяком случае, Казахстан готов к этому», — сказал Президент.

Лидер Казахстана дал высокую оценку динамичному развитию Татарстана под сильным и авторитетным руководством Рустама Минниханова и пожелал ему дальнейших успехов на благо народа республики.

В свою очередь Президент Татарстана выразил Главе нашего государства признательность за визит в Казань и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном.

«Для нас это большая честь. Мы высоко ценим возможность работать с Республикой Казахстан в рамках казахстанско-российских дружеских отношений. Казахстан для Республики Татарстан является стратегическим партнером. Есть много соглашений с регионами Казахстана, есть добрые примеры работы наших компаний в Республике Казахстан», — сказал Рустам Минниханов.

В завершение встречи Рустам Минниханов наградил Касым-Жомарта Токаева орденом «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народами.



