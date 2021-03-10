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    16:45, 10 Март 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с известным американским экспертом в области международных отношений, профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники обсудили современные тенденции мирового развития и перспективы эволюции геополитического порядка в посткоронавирусный период.

    Были также рассмотрены ключевые факторы переформатирования технологического уклада мировой экономики, в том числе в свете уроков пандемии COVID-19, актуализации проблематики изменения климата в международных отношениях.

    Президент проинформировал американского ученого о проводимых в Казахстане реформах, а также ключевых приоритетах страны на внешнеполитической арене, в том числе в регионе Центральной Азии.

    В завершение обстоятельной беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил Фрэнсиса Фукуяму посетить Казахстан после улучшения эпидемиологической ситуации. В свою очередь профессор поблагодарил Главу государства за возможность встречи и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие по наиболее актуальным вопросам международной политики.

    ***

    Фрэнсис Фукуяма - почетный профессор политологии, директор Института Мосбахера Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права, старший научный сотрудник Института международных исследований им. Ф.Спольи Стэнфордского университета. Автор серии фундаментальных исследовательских работ и многочисленных статей в ведущих мировых изданиях. Он также неоднократно входил в Топ-100 мировых мыслителей по версии авторитетного журнала Foreign Policy.


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