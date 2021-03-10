Касым-Жомарт Токаев провел встречу с профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой
Собеседники обсудили современные тенденции мирового развития и перспективы эволюции геополитического порядка в посткоронавирусный период.
Были также рассмотрены ключевые факторы переформатирования технологического уклада мировой экономики, в том числе в свете уроков пандемии COVID-19, актуализации проблематики изменения климата в международных отношениях.
Президент проинформировал американского ученого о проводимых в Казахстане реформах, а также ключевых приоритетах страны на внешнеполитической арене, в том числе в регионе Центральной Азии.
В завершение обстоятельной беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил Фрэнсиса Фукуяму посетить Казахстан после улучшения эпидемиологической ситуации. В свою очередь профессор поблагодарил Главу государства за возможность встречи и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие по наиболее актуальным вопросам международной политики.
***
Фрэнсис Фукуяма - почетный профессор политологии, директор Института Мосбахера Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права, старший научный сотрудник Института международных исследований им. Ф.Спольи Стэнфордского университета. Автор серии фундаментальных исследовательских работ и многочисленных статей в ведущих мировых изданиях. Он также неоднократно входил в Топ-100 мировых мыслителей по версии авторитетного журнала Foreign Policy.