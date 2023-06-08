Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Казахстан для участия в заседании Совета иностранных инвесторов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили перспективы реализации в нашей стране ряда инвестиционных проектов в сферах энергетики, транзитно-транспортных перевозок, «зеленой» экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества.



