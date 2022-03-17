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    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо

    17 Марта 2022, 19:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда инвестиционных проектов в сфере транзитных перевозок, декарбонизации экономики, финансового сектора.

    Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил положительную динамику долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с ЕБРР.

    – В рамках нашего взаимодействия мы достигли хороших результатов. Уверен, что эффективное сотрудничество между Правительством Казахстана и ЕБРР получит дальнейшее развитие, – сказал Глава государства.

    Одиль Рено-Бассо приветствовала проводимые под руководством Касым-Жомарта Токаева реформы, изложенные в Послании народу Казахстана 16 марта.

    Глава ЕБРР также подтвердила готовность развивать сотрудничество в рамках заявленной Казахстаном цели по достижению углеродной нейтральности.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Одиль Рено-Бассо совершить очередной визит в Казахстан.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда
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