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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Марта 2022, 19:51
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда инвестиционных проектов в сфере транзитных перевозок, декарбонизации экономики, финансового сектора.

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Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил положительную динамику долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с ЕБРР.

– В рамках нашего взаимодействия мы достигли хороших результатов. Уверен, что эффективное сотрудничество между Правительством Казахстана и ЕБРР получит дальнейшее развитие, – сказал Глава государства.

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Одиль Рено-Бассо приветствовала проводимые под руководством Касым-Жомарта Токаева реформы, изложенные в Послании народу Казахстана 16 марта.

Глава ЕБРР также подтвердила готовность развивать сотрудничество в рамках заявленной Казахстаном цели по достижению углеродной нейтральности.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Одиль Рено-Бассо совершить очередной визит в Казахстан.

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