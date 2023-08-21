Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи Глава государства отметил, что сегодня он провел продуктивные переговоры с Президентом Во Ван Тхыонгом, на которых были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.