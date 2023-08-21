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    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем

    21 Августа 2023, 16:20

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи Глава государства отметил, что сегодня он провел продуктивные переговоры с Президентом Во Ван Тхыонгом, на которых были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства выразил уверенность, что подписанный сегодня межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества станет одним из ключевых инструментов активизации взаимодействия в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии, сельское хозяйство, транзит и туризм.

    Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отметил, что визит Касым-Жомарта Токаева придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству Казахстана и Вьетнама

    «Ряд документов и соглашений, подписанных двумя сторонами, является прочной основой для реализации сотрудничества в будущем. Мы заинтересованы обсудить с Вами дальнейшие пути и средства укрепления и углубления отношений Казахстана и Вьетнама в политической, дипломатической, инвестиционной и торговой сферах», – подчеркнул Фам Минь Чинь.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства также возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина. Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Вьетнам
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