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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем

Редактор:  
Зифа Хабирова
21 Августа 2023, 16:20
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем Фото: t.me/aqorda_resmi

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи Глава государства отметил, что сегодня он провел продуктивные переговоры с Президентом Во Ван Тхыонгом, на которых были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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