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    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой

    20 Мая 2021, 17:12

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев и Махмадтоир Зокирзода обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном.

    Глава государства рассказал Спикеру об итогах успешно проведенных переговорах с Президентом Таджикистана. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, всестороннее сотрудничество с Таджикистаном, в том числе в законодательной сфере, входит в число приоритетов внешнеполитического курса Казахстана.

    Президент рассказал Махмадтоиру Зокирзоде о своей деятельности на посту Председателя Сената Парламента, отметив важность законотворческой деятельности и института парламентской дипломатии.

    Спикер нижней палаты Парламента Таджикистана выразил признательность Главе государства за возможность встречи, а также высоко оценил эффективность и уровень развития связей между законодательными органами двух стран.


    Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.

    В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Таджикистан
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