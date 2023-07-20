Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Саудовской Аравии

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - Приветствуя Наследного принца, Премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил его за приглашение принять участие в первом Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» и оказанное гостеприимство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Президент отметил, что Саудовская Аравия является ключевым стратегическим партнером Казахстана в исламском и арабском мире.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в энергетике, включая «зеленую» энергию, туризме, аграрной и транспортно-логистической сферах.

Наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд отметил, что Казахстан является надежным и важным партнером Саудовской Аравии в регионе Центральной Азии.

По его словам, имеется большой потенциал для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей. Он выразил намерение способствовать усилиям по выведению двусторонних отношений на новый уровень.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду. Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом и с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае текущего года.

Ранее Президент РК принял участие в первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива».