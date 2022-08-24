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    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Ильхамом Алиевым

    24 Августа 2022, 13:24

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    «Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве Президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. По итогам сегодняшних переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень», – сказал Глава государства.

    Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Азербайджан. Президент Азербайджана высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.

    Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Фото : t.me/bort_01

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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