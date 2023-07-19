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    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном в Джидде

    19 Июля 2023, 21:16

    ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - На полях Саммита «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Отметив высокую динамику развития казахско-таджикских отношений, лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае текущего года.

    Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Обсужден график предстоящих встреч.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Президент Казахстана Таджикистан Саудовская Аравия
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