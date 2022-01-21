Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами национальных Олимпийской и Паралимпийской сборных Казахстана

    21 Января 2022, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства в своем выступлении отметил, что предстоящие в Пекине зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, на которых нашу страну будут представлять лучшие спортсмены, станут знаковым событием для всех любителей спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Защита чести нашей страны на этих состязаниях – долг и огромная ответственность. Казахстанские спортсмены не раз поднимались на пьедестал почета на Олимпийских играх. Благодаря им гордо развевался наш флаг и исполнялся гимн. Несомненно, в этот момент сердце каждого казахстанца переполняет чувство гордости за свою страну. Надеюсь, что вы оправдаете возложенное на вас доверие всего нашего народа», – с воодушевлением подчеркнул Президент.

    Касым-Жомарт Токаев напомнил, что казахстанские атлеты достойно выступали на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, завоевав две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Как отметил Глава государства, спортсмены Владимир Смирнов, Людмила Прокашева, Елена Хрусталева, Денис Тен, Юлия Галышева, навсегда вписавшие свои имена в историю отечественного олимпизма, своими триумфальными победами укрепили в наших гражданах чувство гордости за свою страну.

    «Уверен, вы также блестяще выступите на предстоящих Олимпийских играх. Серьезный старт предстоит и для наших паралимпийцев. Паралимпийские игры имеют большое значение для развития инклюзивного общества в нашей стране. Истории побед казахстанских паралимпийцев служат примером целеустремленности, упорства и веры в свои силы. К сожалению, последние дни подготовки наших спортсменов были омрачены трагическими январскими событиями. Но главное, благодаря сплоченности и солидарности наш народ смог дать решительный отпор терроризму, посягнувшему на целостность государства. Знаю, что общенациональное единство мы продемонстрируем и в дни соревнований, когда всей страной будем болеть за нашу сборную», – заявил Президент.

    Президент обратил внимание на то, что спортсмены многие годы упорно работали, чтобы получить путевку на Олимпиаду, а тренеры вложили все силы и душу в их профессиональный рост.

    «Теперь вам предстоит оправдать надежды не только родных и близких, но и миллионов казахстанских болельщиков. Ваши настойчивость и воля к победе являются вдохновляющим примером», –сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также остановился на поддержке массового и детско-юношеского спорта, который всегда была одним из ключевых приоритетов государства. Президент отметил, что по его поручению с прошлого года действует подушевое финансирование государственного спортивного заказа.

    «Это придало мощный импульс развитию спортивных секций и дворовых клубов. Как вы знаете, 2022 год я объявил Годом детей. Необходимо объединить усилия государства и общества для обеспечения гармоничного развития подрастающего поколения. Убежден, все эти меры внесут свой вклад в укрепление здоровья и духовно-нравственное воспитание наших детей», – отметил Глава государства.

    В завершение встречи знаменосец Олимпийской сборной Абзал Ажгалиев и капитан Паралимпийской сборной Александр Герлиц получили из рук Президента Государственный флаг Казахстана и принесли присягу.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам удачного выступить на предстоящих играх, чтобы поднять наш небесно-голубой флаг на вершину Олимпа и укрепить авторитет страны.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Олимпиада Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии