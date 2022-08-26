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    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Национального курултая

    26 Августа 2022 17:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял членов Национального курултая при Президенте Серика Акылбая и Сергея Худякова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Основной темой беседы Президента с председателем республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Сериком Акылбаем стали перспективы развития правовой системы в Казахстане. Серик Акылбай высказал ряд предложений, направленных на повышение правовой грамотности граждан в процессе проведения реформ.

    В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с членом общественного совета Северо-Казахстанской области, директором частного учреждения «Институт развития местного самоуправления» Сергеем Худяковым рассмотрены предложения, касающиеся дальнейшего совершенствования жилищной политики и местного самоуправления. Сергей Худяков также поделился своим видением развития консолидации общества.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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