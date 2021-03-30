НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Ахметжаном Есимовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поблагодарил экс-председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» за проделанную энергичную и продуктивную работу.

В свою очередь Ахметжан Есимов выразил благодарность Президенту за оказанную поддержку и доверие, а также пожелал Главе государства успехов в работе на благо граждан Казахстана.