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    Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Турции

    11 Мая 2022, 14:00

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел личные встречи с рядом турецких предпринимателей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В частности, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом Yildirim Holding Робертом Юкселем Йылдырымом, членом правления TAV Havalimanları Holding Сани Шенером, председателем правления Goknur Gida Османом Асланали, членом правления Sembol Феттахом Таминдже и членом правления Koç Holding Али Кочем.

    В ходе встреч обсуждались проекты, реализуемые турецкими предпринимателями в Казахстане, а также перспективные предложения, которые планируется воплотить в жизнь в будущем. Названные компании осуществляют в нашей стране инвестиции в химическую промышленность, сельское хозяйство, строительство.

    Глава государства заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.





    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Бизнес Экономика Турция Видео
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