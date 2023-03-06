Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.
Особое внимание было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей.
Лидеры Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.