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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Марта 2023, 15:49
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей.

Лидеры Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.


Президент Казахстана   Акорда   Россия   Токаев Касым-Жомарт  
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