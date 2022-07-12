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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

    12 Июля 2022, 15:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между двумя странами.

    Президент Казахстана высказал положительную оценку оперативному взаимодействию правительств для решения актуальных проблем экономических, транспортно-логистических отношений двух государств.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Россия Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт
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