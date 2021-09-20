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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

    20 Сентября 2021, 20:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания VIII созыва. Исход выборов, считает Президент Казахстана, имеет важное значение для укрепления внутриполитической стабильности в России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате вооруженного нападения в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

    В ходе беседы стороны, высказав удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, подчеркнули важность предстоящего 30 сентября Межрегионального форума в Кокшетау, а также качественного наполнения содержательной части данного события.

    Лидеры подтвердили готовность к координации действий для реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся 16-17 сентября текущего года в Душанбе саммитов ШОС и ОДКБ.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Россия Политика
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