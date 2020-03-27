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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Сооронбаем Жээнбековым

    27 Марта 2020, 19:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» смо ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств обсудили совместные шаги, направленные на поддержание высокой динамики торгово-экономического сотрудничества в условиях распространения эпидемии коронавируса.

    С. Жээнбеков выразил признательность Президенту РК за помощь, оказанную при возвращении кыргызских граждан на Родину, а также содействие транзиту грузов через казахстанско-кыргызскую границу.

    Президент К. Токаев, в свою очередь, заверил собеседника в том, что Казахстан будет и далее оказывать поддержку братскому народу Кыргызстана.

    Кроме того, в ходе беседы в конструктивном ключе были обсуждены вопросы совместного использования водных ресурсов в свете предстоящей поливной кампании в южных регионах нашей страны.

    Для оперативного решения всех вопросов даны соответствующие поручения правительствам двух стран.

    Переговоры состоялись по инициативе кыргызской стороны.

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    Президент Казахстана Кыргызстан
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