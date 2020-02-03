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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Сооронбаем Жээнбековым

    3 Февраля 2020, 18:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзнических отношений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Собеседники отметили необходимость качественной реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Казахстана в Кыргызскую Республику в ноябре 2019 года.

    В ходе беседы рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере цифровых технологий с целью упрощения процедур грузоперевозок на таможенных границах.

    Пользуясь случаем, Сооронбай Жээнбеков выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за оказанную Казахстаном помощь в эвакуации кыргызских граждан из города Ухань (КНР).

    Телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Кыргызстан
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